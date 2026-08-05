Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲨鱼肌｜41岁西安男挥棒铃练出完美身型 实现体脂13%获激赞｜有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-08-05 HKT
发布时间：07:00 2026-08-05 HKT

中年男士要练出完美腹肌绝非天方夜谭。据内地媒体报道，陕西西安一名41岁男子郝望，在过去两年间通过持续进行棒铃（Clubbell）及壶铃（Kettlebell）训练，成功练出线条清晰、极为罕见的「鲨鱼肌」（即医学上的前锯肌），并将体脂率长期稳定在13%至15%的健美水平，精湛的训练成果获得大批网民激赞。

每日挥棒铃40分钟

相关新闻：《热辣滚烫》现实版︱杭州女靠AI+毅力狂减50KG 三高消失变靓新娘

相关新闻：减肥扣管理费｜浙江屋苑奇葩方法鼓励瘦身 每减半公斤可抵¥30

「鲨鱼肌」位于胸廓外侧皮下，因形状神似鲨鱼两侧的腮裂而得名。一般而言，要让这组肌肉清晰显现，男性的体脂率必须控制在15%或以下，并需配合高难度的针对性训练。

据「大米Video」，郝望透露他每天都会手持重达40斤（约20公斤）的棒铃进行40分钟训练，如今动作已达到行云流水的境界。然而，他坦言自己从未刻意针对前锯肌进行局部孤立训练，这组「鲨鱼肌」完全是全身协调运动下的「附带成果」。

他解释，与传统哑铃训练著重单一肌肉刺激不同，棒铃和壶铃的重心均偏离手掌。在进行摆动及旋转等全身性发力动作时，身体必须强制调动核心肌群以维持稳定，同时会深层刺激肩部、背部及侧腹等协调肌群。这种多关节的动态训练，不仅能大幅提升身体的爆发力与协调性，更能塑造出更为流畅、匀称的肌肉线条，成为近年备受推崇的实用力量训练（Functional Training）方式。

郝望的训练方式获不少网民点赞，有人形容「40斤棒铃甩得行云流水，确实厉害」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
9小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
19小时前
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
纽约外海惊现12呎长「鲨鱼哥斯拉」
纽约外海惊现12呎长「鲨鱼哥斯拉」 专家忧核废料致基因突变
趣闻热话
18小时前
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
16小时前
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
9小时前
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
01:12
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
影视圈
12小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
18小时前
连锁快餐店8月限定优惠！指定粥面配饮品全日$29 全线分店供应
连锁快餐店8月限定优惠！指定粥面配饮品全日$29 全线分店供应
饮食
13小时前