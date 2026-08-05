鲨鱼肌｜41岁西安男挥棒铃练出完美身型 实现体脂13%获激赞｜有片

中年男士要练出完美腹肌绝非天方夜谭。据内地媒体报道，陕西西安一名41岁男子郝望，在过去两年间通过持续进行棒铃（Clubbell）及壶铃（Kettlebell）训练，成功练出线条清晰、极为罕见的「鲨鱼肌」（即医学上的前锯肌），并将体脂率长期稳定在13%至15%的健美水平，精湛的训练成果获得大批网民激赞。

每日挥棒铃40分钟

相关新闻：《热辣滚烫》现实版︱杭州女靠AI+毅力狂减50KG 三高消失变靓新娘

相关新闻：减肥扣管理费｜浙江屋苑奇葩方法鼓励瘦身 每减半公斤可抵¥30

「鲨鱼肌」位于胸廓外侧皮下，因形状神似鲨鱼两侧的腮裂而得名。一般而言，要让这组肌肉清晰显现，男性的体脂率必须控制在15%或以下，并需配合高难度的针对性训练。

据「大米Video」，郝望透露他每天都会手持重达40斤（约20公斤）的棒铃进行40分钟训练，如今动作已达到行云流水的境界。然而，他坦言自己从未刻意针对前锯肌进行局部孤立训练，这组「鲨鱼肌」完全是全身协调运动下的「附带成果」。

他解释，与传统哑铃训练著重单一肌肉刺激不同，棒铃和壶铃的重心均偏离手掌。在进行摆动及旋转等全身性发力动作时，身体必须强制调动核心肌群以维持稳定，同时会深层刺激肩部、背部及侧腹等协调肌群。这种多关节的动态训练，不仅能大幅提升身体的爆发力与协调性，更能塑造出更为流畅、匀称的肌肉线条，成为近年备受推崇的实用力量训练（Functional Training）方式。

郝望的训练方式获不少网民点赞，有人形容「40斤棒铃甩得行云流水，确实厉害」。