江苏山姆送礼？︱女客¥40元Pizza惊藏大铰剪 网民提一证据属疏忽

江苏一名女子在山姆会员店购买价值40元（人民币，下同）的冷藏Pizza（披萨），打开后竟在饼底发现一把价值108元的剪刀，事件引发社会关注。山姆暂未就事件作出正式回应。

欲挑「较重」一盒怎料「内有乾坤」

据内地媒体后浪视频报道，事发于8月3日，该名女子在山姆选购冷藏披萨时，特意挑选了较重的一盒，未料拆开包装后发现饼底嵌有一把大剪刀，部分剪刀身更被面粉包裹。有网民指出，该剪刀品牌与山姆熟食加工厂房使用的工具一致，推测是夜班工作人员操作疏忽，不慎将剪刀混入食品当中。

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食安问题频发

值得留意的是，此次事件仅为山姆近期多宗食品安全事故的冰山一角。今年6月，国家市场监督管理总局曾正式约谈山姆中国总部，指出其线下门店及线上「极速达」渠道存在系统性食品安全隐患，要求限期整改。

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近年山姆接连曝出多宗食安问题，包括：深圳门店麻薯礼盒检出活鼠、自有品牌冻干草莓重金属超标、高山螺丝椒农残超标，以及蛋糕中吃出牙齿、乌冬面现蛆虫等。黑猫投诉平台上山姆相关投诉已累计逾1.5万条。

内地评论指出，山姆近年为追求高速扩张而压缩品控流程，导致选品标准松动、供应链审核周期缩短，令付费会员信任不断被消耗。