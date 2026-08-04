台风白海豚︱周五直扑冲绳 登陆大陆路径两大可能性

台风「白海豚」未有正面吹向日本九州后持续向西移动，逼近冲绳及琉球群岛后，再威胁台湾，之后再于大陆登陆。末来到冲绳或台湾的港人务必留意。

日本气象厅最新消息指出，「白海豚」是一场威力巨大的大型台风，未来将持续向西移动，预计先进入小笠原近海。

冲绳将掀巨浪

到了周四（6日）至周六（8日）左右，「白海豚」以强风强度逼近南西诸岛。冲绳地区周三（5日）将出现巨浪，而台风逼近时，冲绳和奄美地区更可能在6日至9日左右遭遇强风侵袭。

日本气象厅警告，冲绳与奄美地区周四（5日）至周日（9日）左右，将出现伴随巨浪与强风的恶劣天气，呼吁务必保持高度警戒。

台湾中央气象署预报中心科长林伯东表示，随台风逐步接近，周五（7日）起受外围云系影响，西半部降雨将逐渐增多，北部山区及中南部近山区有局部大雨机率；到了周六及日，白海豚最接近台湾，北部山区雨势将更为明显，局部可能出现大雨或豪雨，北部平地及中部山区也要留意局部大雨。

周六周日最接近台湾

对于「白海豚」未来的路径，中国气象局今日（4日）召开新闻发布会。「白海豚」今早中心位于琉球群岛那霸市偏东方向约1560公里的西北太平洋洋面上，6日至7日将穿过琉球群岛移入东海，预计6日前对中国近海暂无影响，但后期路径及对中国的影响不确定性较大。



其中一个可能性是，9日前后，「白海豚」在长江口到福建北部沿海登陆（台风级或强台风级），登陆后继续向偏西方向移动，深入内陆。这种情况的登陆，影响时间最早、登陆强度最强，将给浙江、福建、江西等地带来强风雨天气。



另一种可能是「白海豚」在东海转偏北方向移动，趋向长江口或以北沿海地区。10日至11日，「白海豚」登陆或擦过长江口至山东半岛沿海地区（强热带风暴级）。这种情况下，东海、黄海、华东沿海将先后有9至11级大风，上海、江苏、安徽、山东、辽宁等地将有强降雨。