新潮剧院︱中日生旦献技贺在日创团30周年 公演门票早早售罄

在日京剧团「新潮剧院」日前于日本东京举行成立30周年纪念公演，由中日两国专业演员同台献艺，公演门票早早售罄，现场座无虚席，吸引不少当地及外国戏迷到场观赏。

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今次公演涵盖生、旦、净、丑四大行当，共演出四出剧目，包括《三国志・二将军》、《穆柯寨》、《西游记・五行山》以及梅派名剧《霸王别姬》。演出阵容包括日本演员南部快斗、小林孝德，以及长年专注饰演孙悟空的石山雄太；中国演员则包括新潮剧院团长张春祥、著名刀马旦刘妍与张桂琴，以及资深演员程孙耘、张寅和刘东风等。

公演设有演前特别参观活动，带领部分观众深入后台及化妆间，了解演出准备、道具及伴奏乐器特点。现场亦邀请到明治大学教授加藤彻解说各剧目看点；主持兼日本京剧振兴协会常务理事梅木俊治（艺名：张乌梅）则向现场观众讲解中国传统看戏习俗，引导观众在演员亮相及精彩演出时高声喝彩，体验台上下互动的乐趣。

表演吸引许多当地及外国戏迷到场观赏，来自英国的保罗（Paul Courtney）表示自己是忠实戏迷，形容自己是「京剧中毒」，日前更特意前往香港及深圳「睇戏」，最喜欢的角色是《杨家将》中的穆桂英；亦有日本女观众指因阅读作家浅田次郎的小说《苍穹之昴》而爱上京剧，认为京剧的音乐、唱腔与服装极具美感。

「日本京剧艺术节」将于10月4日举办。

主办方表示，纪念公演下一站将于8月11日移师大阪举行。此外，团队亦计划于10月4日举办「日本京剧艺术节」，届时将由学习京剧的日本人及在日华人青年演员担纲演出，并设有面向初学者的讲座推广京剧文化。