Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全日空｜上海飞东京航班 降落羽田机场险与检查机相撞

即时中国
更新时间：14:50 2026-08-04 HKT
发布时间：14:13 2026-08-04 HKT

日本东京羽田机场发生惊心动魄一幕。一架载有197人的全日空（ANA）客机，在降落时险些与一架日本政府官方飞机迎头相撞！据日本国土交通省及全日空周二（4日）通报，涉事客机为由上海浦东机场出发、飞往羽田机场的NH968航班。客机着陆期间，与一架刚起飞的国交省飞行检查客机极度接近，两机垂直高度差仅约20米，幸得机上「空中防撞系统」（TCAS）及时发出警报，机师随即中止降落并紧急爬升避险，才成功避免一场惨剧。

垂直高度仅差20米 

事发于当地时间4日清晨5时44分左右，全日空这架载有197名乘客及机组人员的波音767客机，正准备在羽田机场C跑道降落。与此同时，隶属国土交通省、绰号「白博士」（以检查机场雷达与无线电导航等关键安全设备为任务）的飞行检查飞机，正从D跑道起飞并在空中盘旋，即将横穿全日空航班的进港航线。

日本全日空航班。 示意图/ANA FB
日本全日空航班。 示意图/ANA FB
飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。
飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。
飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。
飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。

追踪飞行数据网站Flightradar24的航迹资料显示，两机在空中极度接近，飞行路线几乎重叠，垂直距离甚至一度仅差约20米。全日空客机的TCAS防撞警报随即大作，机师当机立断放弃着陆、即时拉升复飞。客机最终于早上6时10分平安降落，机上所有人安然无恙。

 197乘客命悬一线

事件引发日本航空界高度震惊，更在网上流传出一段疑似当日控制中心与控制塔台的对话录音。录音中可以听见控制中心人员情绪激动地向塔台人员大吼质问：「你们没有看见进港（正在降落）的飞机吗！？太生气了！」塔台人员则无奈表示防撞警报响起，引起了极大骚动。

日本国土交通省透露，当时该架「白博士」检查飞机上的TCAS防撞系统在事发时并未启动，当局目前正对此宗险些酿成空难的严重事故展开深入调查。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
5小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
1小时前
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
影视圈
23小时前
葛兰离世享年93岁 文化人邓小宇证歌后死讯 「曼波女郎」事业巅峰闪嫁富商息影
01:17
葛兰离世享年93岁 文化人邓小宇证歌后死讯 「曼波女郎」事业巅峰闪嫁富商息影
影视圈
5小时前
网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退
网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
22小时前
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
影视圈
20小时前
欧洲国家施压FIFA主席下台 恩芬天奴据报向美政府求助
欧洲国家施压FIFA主席下台 恩芬天奴据报向美政府求助
即时国际
5小时前
网民严选8大乞人憎艺人 影帝爆冷入围：仲以为佢好Nice 李思捷被指阻街成负评王
网民严选8大乞人憎艺人 影帝爆冷入围：仲以为佢好Nice 李思捷被指阻街成负评王
影视圈
21小时前