全日空｜上海飞东京航班 降落羽田机场险与检查机相撞

日本东京羽田机场发生惊心动魄一幕。一架载有197人的全日空（ANA）客机，在降落时险些与一架日本政府官方飞机迎头相撞！据日本国土交通省及全日空周二（4日）通报，涉事客机为由上海浦东机场出发、飞往羽田机场的NH968航班。客机着陆期间，与一架刚起飞的国交省飞行检查客机极度接近，两机垂直高度差仅约20米，幸得机上「空中防撞系统」（TCAS）及时发出警报，机师随即中止降落并紧急爬升避险，才成功避免一场惨剧。

垂直高度仅差20米

事发于当地时间4日清晨5时44分左右，全日空这架载有197名乘客及机组人员的波音767客机，正准备在羽田机场C跑道降落。与此同时，隶属国土交通省、绰号「白博士」（以检查机场雷达与无线电导航等关键安全设备为任务）的飞行检查飞机，正从D跑道起飞并在空中盘旋，即将横穿全日空航班的进港航线。

日本全日空航班。 示意图/ANA FB

飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。

飞行数据网站Flightradar24的相关航迹资料。

追踪飞行数据网站Flightradar24的航迹资料显示，两机在空中极度接近，飞行路线几乎重叠，垂直距离甚至一度仅差约20米。全日空客机的TCAS防撞警报随即大作，机师当机立断放弃着陆、即时拉升复飞。客机最终于早上6时10分平安降落，机上所有人安然无恙。

197乘客命悬一线

事件引发日本航空界高度震惊，更在网上流传出一段疑似当日控制中心与控制塔台的对话录音。录音中可以听见控制中心人员情绪激动地向塔台人员大吼质问：「你们没有看见进港（正在降落）的飞机吗！？太生气了！」塔台人员则无奈表示防撞警报响起，引起了极大骚动。

日本国土交通省透露，当时该架「白博士」检查飞机上的TCAS防撞系统在事发时并未启动，当局目前正对此宗险些酿成空难的严重事故展开深入调查。

