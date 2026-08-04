内地新例整顿饮食业宣传字眼 烹协废除「烹饪大师」、「美食之都」等称号

中国烹饪协会近日发布公告，指依据《社会组织评比表彰活动管理办法》，决定撤销并废除历年由协会评定颁发的「中国餐饮服务名师」、「中国烹饪大师」等荣誉称号，以及授予各地的「美食之都」、「美食之乡」、「美食地标城市」等称号，禁止任何单位和个人以此名义进行官方宣传、媒体报道或对外推广。

相关新闻：莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶

根据公告，由公布日起，所有经协会评定及颁发的「中国烹饪大师（名师）」与「中国餐饮服务大师（名师）」等各类含「大师」或「名师」字样的称号、证书及服装即时失效，对应的评选通知与评审公示等文件亦同步废除，任何单位和个人均不得以任何方式、任何途径使用上述相关称号。

此外，协会此前授予的各类「之乡、之都、美食地标城市」等全部相关称号亦即刻废止，不再具备任何效力。未经批准，任何单位或个人均不得开展以「之都」、「之乡」及基地等授牌命名活动，不得开展包含「中华」、「中国」及「全国」等字眼的评比表彰活动。

同时，协会旗下所有分支机构严禁设立任何名誉职务，以及「轮值」、「执行」、「常务」等职衔，违者一经发现将被取消委员资格。

中国烹饪协会表示，此举旨在严格落实中央社会工作部及民政部于8月1日正式实行的《社会组织评比表彰活动管理办法》，以规范行业表彰评价秩序。

