云南西双版纳景区丛林滑索断绳 目击者指多人被担架抬出

云南西双版纳有景区发生安全事故，有丛林滑索项目被指绳索断裂，有目击者指看到有多名游客被担架抬走。景区同日将多个涉及高空的体验项目停运检查，暂未知事故涉及伤者人数与具体情况。

据潇湘晨报 ·晨视讯报道，本月3日有网民发帖指西双版纳原始森林公园内的「丛林飞跃」项目B段发生安全事故。



相关新闻：漂流疑私自加深水位增刺激 景区司机：伤者一车车往外拉

C女士指，早上九点就开始排队，排了差不多3小时，在快排到的时候，被工作人员通知项目绳索断裂，景区工作人员随即要求C女士退票，C女士称有多名游客被担架抬出。

同日下午，公园发布《关于丛林飞跃、飞拉达雨林探险体验暂停营运的公告》，公告称因原始森林公园丛林飞跃A段、B段、高空栈道、飞拉达雨林探险体验项目进行装置检修，将于8月3日暂停营运。

景洪市应急管理局4日表示，最终以官方通报为准，目前正按照流程全力处理。

景洪市委宣传部工作人员回应潇湘晨报·晨视讯记者，称事情还在处理，具体情况尚不清楚，仍在调查中，后续将发布官方通报。