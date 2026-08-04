中日关系｜日本公布防卫白皮书 指中国为前所未有最大战略挑战

中日关系持续紧张背景下，日本防卫相小泉进次郎在周二（4日）的内阁会议上，正式报告2026年版《防卫白皮书》。报告严厉指责中国军方在太平洋及台湾周边的军事活动不断扩大，形容中方的军事动向是「日本面临前所未有的最大战略性挑战」，并对中俄深化军事合作表达严重关切。值得注意的是，今年白皮书的封面打破传统，首次采用动漫风格设计，描绘一个快乐家庭置身于光亮城市之中，旨在向公众传递未来和平景象。

日本公布2026防卫白皮书，首次采用动漫风封面传递未来景象。 日本防卫省X平台

据共同社报道，白皮书详述了中国海军在远海及空中作战执行能力的提升。报告介绍，截至2026年5月底，中国解放军航母「辽宁舰」及「山东舰」分别累计在太平洋航行了13次和9次，更在去年6月首度发现两艘航母同时在太平洋现身。

针对台海局势，白皮书明确指出，中国近年在台湾周边频繁进行的军事演习，「可能是旨在统一台湾的军事作战的一部分演练」，认为两岸紧张局势有可能进一步加剧。白皮书同时关切中俄轰炸机及舰艇的联合巡航，以及朝鲜（北韩）与俄罗斯在武器、弹药及士兵派遣上的中长期军事合作。

日本防卫相小泉进次郎公布防卫白皮书。 日本防卫省X平台

引入无人机与AI新战法

受俄乌冲突启发，新版白皮书特别增设章节探讨利用无人机及人工智能（AI）的「新型作战方式」，强调日本在国内维持及强化防卫生产和技术基础的迫切性。

为让防卫政策更易被大众理解，防卫省今年除了采用亲民的动漫封面外，亦将首度制作短视频和小册子配合宣传。小泉进次郎在白皮书前言中强调，日本正面临二战后最严峻且复杂的安全环境，呼吁日方必须与盟国及志同道合国家紧密合作，共同应对区域安全挑战。