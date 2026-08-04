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上海维也纳酒店惊现床虱 职员竟反问：唔识自己查房吗？

即时中国
更新时间：12:39 2026-08-04 HKT
发布时间：12:38 2026-08-04 HKT

一名在辽宁大连工作的邓姓男子日前到上海出差，入住维也纳国际酒店青浦店，期间发现房内床上及地板散布多只床虱（亦称木虱）。事主要求酒店退款及换房，但遭消极处理，随后更被职员反问「为何不自己检查房间」。涉事酒店回应指，总经理已跟进处理并向客人退款，但未有解释出现床虱原因及最新消毒情况。

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据内媒《齐鲁晚报》报道，邓先生于7月28日入住涉事酒店，当晚因身体发痒惊醒，开灯后发现床上及地面有多只「吸饱血」的床虱。他即时致电前台，经多次催促、等候约20分钟后，一名职员上楼查看，仅告知房间「不能再住」并要求其尽快离开。

邓先生随即要求换房并确保新房间内无虫，但职员均称「不敢保证」及拒绝派人检查现场。期间约1小时，邓先生未能成功联络值班经理。有见及此，邓先生与同行两名同事要求即时办理退款，但直至凌晨2点，仍未办理成功，最终须由合作客户深夜赶来接送，转往另一间高价酒店入住。

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商务谈判被迫取消

邓先生表示，他当晚几乎彻夜未眠，导致次日上午一场重要客户谈判被迫取消。但待邓先生次日（29日）与酒店交涉时，酒店仅同意报销医院检查费和退还其个人房费，拒绝退还两名同事的房费、改签费用及误工损失等。邓先生认为，事件中最让他难以接受的是酒店方的态度。当他要求赔偿时，酒店职员竟质问他：「你作为一个40多岁的成年人，不会自己去房间看看吗？」邓先生当场驳斥，强调自己是住客而非清洁人员，保障客房卫生是酒店的义务。

酒店工作人员事后接受传媒查询称，总经理正在跟进相关情况，已与客人协商完成并办理退款。惟当被追问协商细节、另外两名同事的退款安排，以及房间为何出现床虱和定期消毒周期等问题时，工作人员仅表示「不太清楚」，并指「消毒周期要问客房经理，客房经理正在休假。」

事件在网上引起巨大回响，不少网民分享自己在维也纳品牌酒店的住宿经历。「我入住西安的维也纳也遇到了，我都不知道是什么，特别大的黑色虫子」、「维也纳酒店就是很差，住过一次，再出差绕道走」、「在临沂也住了一晚维也纳，设施陈旧，空调（冷气）也不制热，入住感不是很好，感觉不如快捷酒店」。

据悉，维也纳酒店隶属锦江国际集团，同集团酒店包括：锦江之星、丽枫、希尔顿欢朋、希岸酒店等。截至2025年12月31日，该集团旗下酒店超过1.82万间。

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