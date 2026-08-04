邯郸中级法院证低俗录音属实 区局长骚扰信访女被停职　　　

内地网络早前流传河北邯郸市丛台区法院执行局局长郭红波，对信访女民众武丽娜索贿及性骚扰，被当事人实名举报。邯郸中级法院今日发通报指，涉事通话录音属实，已将郭红波停职。

致电称「送点钱」、「院长喜欢你」

「新黄河」8月3日报道，42岁的邯郸女子武丽娜就债权偿付案多年来维权上访，今年5月25日，武丽娜趁邯郸市委书记公开接访日，前往反映案件胜诉多年执行难问题，遭邯郸市丛台区法院执行局长郭红波打电话进行阻拦，口头承诺帮她「协调解决全部纠纷」，哄骗其放弃信访。

邯郸中级法院通报，已将郭红波停职。

武丽娜相信郭红波停止信访。同晚深夜，郭致电武丽娜，声称帮她协调案件，索要财物，又自称「缺钱」，要武丽娜「送点钱」。

索贿未果后，郭红波又反复给电话骚扰，声称武丽娜「长得漂亮」，并称「冯院长喜欢你，我可以从中促成，你自己把握机会」。武丽娜明确表明对郭的言论反感，郭红波仍继续说出低俗、暧昧言辞。



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7月23日，武丽娜实名举报郭红波骚扰索贿。

8月3日，郭红波向媒体回应指事件是诬告。8月4日，邯郸市中级人民法院发通报，指专项调查组核查后证实，网上反映不当言论通话录音确是郭红波本人，院党组已对郭红波作出停职处理决定。

下一步，院方将根据调查核查结果，依规依纪依法进行严肃处理。感谢社会各界监督与支援。