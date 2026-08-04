宁波7岁女童乳房发育 揭一种玩具扰乱内分泌导致

浙江有7岁女童乳房开始发育求诊，医生调查后，发现女童长期十指贴上卡通水晶贴，确认含有邻苯二甲酸酯、双酚A等环境内分泌干扰物，令体内误以为是雌激素，提前启动了性发育。

患者已避吃外卖快餐

据《珠江时报》报道，宁波7岁女童晶晶（化名），日前因胸口疼痛就医。

医生检查后，发现晶晶乳晕有明显硬结，按压伴有痛感，经多项筛查综合判断，确诊单纯性乳房早发育，属不完全性性早熟。

医生在调查过程中，了解到患者家长，日常生活中已严格控制孩子饮食，几乎不会吃外卖、快餐，直至注意到孩子十指贴著亮晶晶的卡通指甲贴后，才发现「毒源」。



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医生指，此类水晶指甲贴，色彩艳丽大多含有邻苯二甲酸酯、双酚A等环境激素，通过皮肤接触、呼吸道等途径进入人体，干扰内分泌系统，导致女童性早熟、男童性别错乱、性特征不明显等严重后果。

医生强调，性早熟并非单一原因造成，仅控制饮食无法完全避免，儿童常用的塑料水杯色彩鲜艳、香气扑鼻的文具卡通贴纸、衣服上的亮片装饰……才是最易被忽视的核心诱因，建议选购时优先认准无邻苯、不含PVC的品类，发现孩子出现疑似性早熟症状勿盲目归因，及时前往儿童内分泌科就诊。

据公开资料指，邻苯二甲酸酯和双酚A的化学结构与人体雌激素相似，进入体内后能「冒充」雌激素，干扰儿童尚未成熟的内分泌系统，提前启动性发育开关。