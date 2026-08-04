深圳湾口岸｜无行李男客左手缠外套 惊揭「棉手套」内藏濒危葵花鹦鹉｜有片

深圳湾海关在口岸查获一宗极其罕见的濒危活体鸟类走私案。一名并无携带任何行李物品的男子，日前在经深圳湾口岸入境内地时，因形迹可疑且刻意用外套遮掩左手，被当值海关关员截查。关员在该男子的外套下，赫然发现其左手紧握着一只棉手套，打开手套后，里面竟藏有一只极为珍稀、被列入国际公约濒危名单的活体「葵花凤头鹦鹉」。

关员摸棉手套惊觉「有嘢郁」

据深视新闻及深圳海关通报，事发当日，该名男旅客步入海关监管区域。关员留意到他虽然没有携带任何手提行李，但行路时眼神闪躲、神色慌张，且其左手被一件外套刻意包住，极不自然，遂将他截停并带往查验区作进一步深度检查。

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当关员拿开男子身上的外套后，发现他左手正紧紧攥着一只棉手套的袋口。关员用手触摸手套时，能清晰感知到手套内部有活体在不断蠕动及挣扎的迹象。关员打开手套，赫然发现里面藏有一只羽毛洁白、头顶长有黄色冠羽的活体鹦鹉。

列濒危物种 人养可活70年

经深圳海关动植物检验检疫技术中心进行定性鉴定，证实该只活体鸟类为「葵花凤头鹦鹉」（Cacatua galerita），已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ，属于受国际法律保护的濒危物种。

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海关科普指出，葵花凤头鹦鹉原产于澳洲及印尼部分岛屿，平均寿命约40年，在人工饲养下更可活长达70年或以上。海关郑重提醒，根据《野生动物保护法》等法规，除合法持有进出口证书外，严禁携带或邮寄濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪者，将依法追究刑事责任。