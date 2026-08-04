美将洽洽瓜子、思念水饺列禁入口清单 内地网民调侃：怕美军热气
更新时间：10:28 2026-08-04 HKT
发布时间：10:27 2026-08-04 HKT
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美国政府以涉中国新疆维吾尔族强逼劳动为由，禁止进口43间中国企业的产品，名单8月3日起生效，当中包括了洽洽瓜子、思念水饺、七匹狼等饮食及服装品牌，事件成为内地网民调侃话题，指美国担心美军吃多了瓜子会上火。
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美国总统特朗普任内，首次将中国企业列入涉疆法案实体清单，43家华企被列入清单，是设立清单以来规模最大一次增加，清单总数增至187家。
据实体名单显示，新增企业涉及中国食品、服装、医药、电子元件、铝、黄金、锂和棉花等行业。包括洽洽瓜子、郑州思念水饺、福建七匹狼、特变电工、山东黄金、天山铝业、白银有色、山东魏桥创业集团、湖南艾华集团、伊犁川宁生物、新疆交通建设集团、国投新疆锂业及国投新疆罗布泊钾盐等。
新清单8月3日起生效，消息在内地网络成为热搜，网民对于洽洽瓜子、思念水饺被禁入口美国纷纷调侃，「吃瓜子容易损害美军牙齿」、「美国怕人民嗑瓜子上火」、「吃水饺容易被中国文化统战」。
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