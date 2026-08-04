电商平台仍有售6种禁用农药 产品名用谐音图片打格避审查

为打击网上违规销售农药行为，内地农业农村部、最高人民法院等多个部门于本月10日展开联合行动，重点强化农兽药的线上销售监管。然而，有内地媒体调查发现，在多个热门电商及社交平台上，仍有不少商户公然违规出售溴敌隆、毒死蜱、乙酰甲胺磷、丁酰肼、氰戊菊酯及氟虫腈等六种限制使用农药，不法商户会用谐音取代产品名、隐匿化学通用名等方法规避审查。

「毒死蜱」变「毒死婢」

澎湃新闻报道，《农药管理条例》规定，限制使用农药严禁透过互联网渠道销售。惟记者发现，网购平台上的涉事产品详情页面，普遍欠缺明显的毒性标签及风险警告。为规避系统审查，不法商户可谓采用谐音字、隐匿化学通用名或将商品图片打格处理。

以受严格管制的剧毒灭鼠药「溴敌隆」为例，有商户在阿里巴巴旗下1688平台以「定制老鼠谷」作掩饰，并将包装上的农药名称打格，客服更明言「有现货」；有售卖被明令禁止用于蔬菜的高毒性农药「毒死蜱」的商家，则故意写成错别字「毒死婢」或「毒死毙」掩人耳目，更标榜大批量采购可获优惠。此外，被世界卫生组织列为3类致癌物、禁用于茶树的「氰戊菊酯」，则被换上「兽用外用药」的包装出售，声称可用于家禽除虱，对潜在毒性只字不提。

网售限用农药缺乏监管，已直接威胁农产品安全。海南省临高县执法部门于上月下旬公布两宗典型案例，有种植户透过网络违规购买「毒死蜱」及「氟虫腈」，并直接用于地瓜及莲雾等食用农作物上。部分高毒性农药更已喷洒在即将采收的农作物上，剩余毒药则毫无防护地弃置于田间，对土壤、水体以至公众食品安全造成极大风险。

复旦大学公共卫生学院教授张玉彬指出，网售农药行为具高度隐蔽性，反映现行监管机制存在漏洞。他建议农业、市监、公安及网信等多个部门应展开常态化联合执法，严厉打击违规行为。

张玉彬警告，部分限用农药目前被包装成网红园艺杀虫药在网上热卖，乱象堪忧。例如在露台种植圈极受欢迎的「小白药」，其主要成分正是高毒性的乙酰甲胺磷，潜在健康风险极高，绝不应在室内封闭环境使用。他呼吁当局未来应研究明令禁止将相关高毒性杀虫剂用于室内观赏植物，使其逐步退出家用场景，以保障市民健康。