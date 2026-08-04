中国观察：央媒发文为未来产业降温祛火

内地「十五五」规划明确把新质生产力作为未来5年经济高质量发展的核心引擎，在政策加持下，氢能、生物制造、具身智能、6G、量子科技等未来赛道风头正盛，各地「不管三七二十一」，争相卡位布局。针对这一屡见不鲜的弊病，央媒《经济日报》昨天头版刊发题为《防止一哄而上乱烧钱》的长篇文章，为当下热哄哄的未来产业，及时「泼冷水」理性降温。

新兴产业向来不缺热度，但凡风口一出，各地往往立刻闻风而动。据不完全统计，全国几乎全部省份均已提出发展氢能，29个省份提及生物制造，超过20个省份提及具身智能。接近半数或半数以上省份提及发展量子科技、脑机接口、6G通讯。



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文章称，各地关注、重视未来产业，本身是积极信号，但文章同时引述中国社科院工业经济研究所研究员渠慎宁的话说：需要警惕地方脱离自身基础盲目跟进，上马同样的产业环节、建设相似的园区，把概念当项目、把规划当产能。

这种「热哄哄、乱纷纷」的盛况，在内地产业发展史上早已反复上演。早年光伏产业爆火时，全国各地不分优劣疯狂扩产。扩张过后便是价格暴跌，留下一堆烂尾项目和无效产能。上海氢通能源集团副总裁齐志刚早前公开称，到今年底，内地氢能行业预计将有40%企业消失；到2029年底，企业数量可能只有现在的10%。

新质生产力在2023年9月首次提出时，中央就特别强调「因地制宜」。今年1月，中共中央政治局就发展未来产业举行过集体学习，国家主席习近平说得更直接，要因地制宜、错位发展，防止盲目「跟风」上项目、乱「烧钱」。

事实上，未来产业技术门槛高、研发周期长，不但需要政策及资金，也需要人才和时间。各地需改变粗放跟风的旧模式，立足自身优势发展，才不会重演「一哄而上、一哄而散、一地鸡毛」的恶性循环。

纪晓华