漂流疑私自加深水位增刺激 景区司机：伤者一车车往外拉

「捞起来继续漂，包捞包活！」央视《财经调查》前日曝光西南某省漂流景区，为增加刺激度吸引游客，疑私自加深水位，致翻船概率骤增至50%。景区司机直言，去年雨水过大时，受伤游客「一车一车往外拉」。

使用未改造危险自然峡谷

新报画面显示，涉事景区的漂流开启后水面急流翻涌，一艘载有6人的红色皮艇行至河道某处时突遭大浪冲击，整艇瞬间倒扣，所有人全部落水，转瞬便被急流冲散。几名安全员接连跳入河中紧急捞人。央视记者观察指，景区大部分河道都是天然形成，未经过人工修整，水下暗礁乱石密布，皮艇时不时就会撞上礁石，尖锐石块刮擦船身，声响刺耳。

内地许多景区也开设刺激的漂流项目吸引游客。新华社

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全程漂流历经近1小时，下船时几乎所有人都狼狈不堪，近半游客受伤，丢鞋、丢手机情况随处可见。而沿路工作人员早已提前等候，准备给游客发放消毒使用的碘伏。景区工作人员直言：「整不好就翻，一切看造化。」

业内人士表示，此类漂流项目大多为追求更强刺激吸引游客，刻意突破监管要求，私自加深水位、制造大落差；不少未通过合规审批的漂流项目甚至直接利用尚未改造完成的自然峡谷，水下大量暗礁、尖角都被水流遮挡，安全风险完全不可控。