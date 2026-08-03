Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天价沙律︱上海餐厅售¥140蚊手撕生菜 网民：富人的世界果然理解不了

即时中国
更新时间：22:57 2026-08-03 HKT
发布时间：22:57 2026-08-03 HKT

近日，有内地网民在社交平台分享其在上海某网红餐厅的「品尝体验」，其中一款售价高达128元人民币（下同，约148.6港元）的前菜沙律全程仅使用一棵罗马生菜，令不少网民大感惊诧。

「其味道与普通沙律无异」

据网民分享的制作过程显示，餐厅侍应将一棵罗马生菜撕成小块，加入6种配料拌匀后，再撒上少许烟肉碎、帕玛森芝士及数瓣菊花即告完成，全程无须开炉烹饪。不少品尝过的食客直言，其味道与普通沙律无异。

但即使所用食材无几，售价却依然「高得离谱」。有网民晒出消费单据，指该餐厅收取一成服务费，因此沙律总价为140.8元（约163.5港元）。据悉，该沙律更设有组合餐品，最多可使用6棵生菜制作，售价达844元（约980.2港元）。

事件引来批网民调侃，「商家这是含泪赚了138元」、「这样的沙拉就算卖20元都觉得贵」、「富人的世界果然理解不了」。但亦有网民支持商家，认为沙律售价之所以昂贵，是取决于市中心的租金、环境、现场服务，明码标价，愿意消费无可厚非。

最Hit
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
影视圈
6小时前
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
2小时前
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
01:10
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
突发
3小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
9小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
2026-08-02 18:50 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：出去见识先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：出去见识先知原本已好好
生活百科
5小时前
中年好声音4｜周志康夺MVP系最后高光时刻？  一举动疑证遭淘汰  网民望乐易玲力挽狂澜
中年好声音4｜周志康夺MVP系最后高光时刻？  一举动疑证遭淘汰  网民望乐易玲力挽狂澜
影视圈
5小时前
卢海鹏曾叹死剩自己一个 跟侄仔回乡笑逐颜开「原来咁多亲戚」 激动眼湿湿：今匀最威
01:06
杨明庄思明结婚丨庄思敏讲错誓词全场哗然 网民笑指「杨明变入赘」 越讲越错成焦点
影视圈
10小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
时事热话
7小时前