天价沙律︱上海餐厅售¥140蚊手撕生菜 网民：富人的世界果然理解不了

近日，有内地网民在社交平台分享其在上海某网红餐厅的「品尝体验」，其中一款售价高达128元人民币（下同，约148.6港元）的前菜沙律全程仅使用一棵罗马生菜，令不少网民大感惊诧。

「其味道与普通沙律无异」

据网民分享的制作过程显示，餐厅侍应将一棵罗马生菜撕成小块，加入6种配料拌匀后，再撒上少许烟肉碎、帕玛森芝士及数瓣菊花即告完成，全程无须开炉烹饪。不少品尝过的食客直言，其味道与普通沙律无异。

但即使所用食材无几，售价却依然「高得离谱」。有网民晒出消费单据，指该餐厅收取一成服务费，因此沙律总价为140.8元（约163.5港元）。据悉，该沙律更设有组合餐品，最多可使用6棵生菜制作，售价达844元（约980.2港元）。

事件引来批网民调侃，「商家这是含泪赚了138元」、「这样的沙拉就算卖20元都觉得贵」、「富人的世界果然理解不了」。但亦有网民支持商家，认为沙律售价之所以昂贵，是取决于市中心的租金、环境、现场服务，明码标价，愿意消费无可厚非。