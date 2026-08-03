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美容变毁容︱浙江7旬妇花¥2.2万抗皱致「二级烧伤」 全脸溃烂红肿难入寐

即时中国
更新时间：22:46 2026-08-03 HKT
发布时间：22:46 2026-08-03 HKT

杭州一名73岁孔姓老妇花费2.28万元（人民币，下同）于当地一间医美诊所进行抗衰老疗程。不料术后仅数日，老妇全脸便爆发严重红肿、水泡及溃烂，经医院诊断确认为「二度烧伤」，表皮与真皮层均严重受损。

家属质疑无牌操作高风险注射

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孔婆婆早前透过手机广告联系上「杭州蓝澳医疗美容门诊部」，并在店员引导下，购买了一套价值22,800元的抗衰老套餐，项目涵盖中上庭抗衰、面部净化，以及包含肉毒杆菌素（Botox）在内的鼻基底注射等。

然而术后数日，其脸部即出现剧烈疼痛、红肿及水泡溃烂，左眼下眼睑附近更形成大块结痂，夜间难以入睡。至7月23日，医院诊断报告证实其伤势为二度烧伤。她痛心回忆，机构人员当初仅口头承诺效果并展示成功案例诱导消费，对可能导致结痂溃烂等严重风险只字未提。

孔婆婆的外孙女李女士本身为医美从业者，经她调查后指出诊所存在多项严重违规。首先是「无资质人员违规操作」，实际操作仪器的并非专业医护人员，而是毫无资质的销售人员，过程中还违规使用了名为「小白笔」的仪器，怀疑因操作不当直接将皮肤烫伤。

病历疗程复杂 收据却极含糊

其次是「病历与收据表述不符」，收据上的项目名称写得极度模糊，但病历上却记录著肉毒素注射及鼻基底填充等复杂疗程，家属强烈质疑老人是在完全不知情的情况下，被施加了高风险的注射项目。

面对种种质疑与指控，涉事医美机构的陈姓经理却拒绝承认医疗差错，不仅辩称发红发痒仅属于正常的术后恢复反应，更强调事先已告知过相关副作用。

对此，家属明确表示拒绝接受，目前已向当地部门举报投诉，并积极准备透过法律途径提告维权。

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