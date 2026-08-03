山东女劝未婚夫戒烟爆争拗错手捅死对方 正当防卫不成立一审遭判死缓

山东聊城近日发生一起由生活琐事引发的命案。28岁小学美术教师刘女与准丈夫张男（本文男女主人均为化名）举办结婚仪式仅43天，惟因男方吸食电子烟而爆发冲突，刘女持刀不慎将张男捅死。此案一审被当地法院依故意伤害罪判处刘女死刑、缓期二年执行（死缓）；刘女家属目前已提起上诉。

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即将领取结婚证书

1997年出生的刘某是山东聊城人，本是小学美术教师。 2024年，刘某与张某经介绍相恋，2025年10月，二人举办结婚仪式并开启同居生活，原计划在当年圣诞节或元旦领取结婚证书。

2025年12月12日傍晚，张男酒后回家时因吸食电子烟与刘女发生争执，二人随后爆发多次肢体冲突。期间，刘女先持平底锅砸中张男头部，张男随后将刘女推至厨房，并按压在厨房枱面之上。刘女随手从刀架抓起一把水果刀，张男见状随即松手后退。

案发后刘女报警自首

然而在后续拉扯中，刘女持刀捅刺张男左胸两刀，导致张男心脏破裂，送医不治；刘女则受轻微伤。案发后，刘女见状慌乱施救并拨打119、120及110报警自首，并如实供述冲突过程。

庭审期间，双方就量刑与防卫性质展开激烈辩论。刘女与其护律师主张，张男醉酒后对其施掐颈、掌掴等严重暴力。由于男女力量悬殊，刘女用刀反抗纯属自救，符合特殊防卫条件，应宣告无罪。

但检方建议判处无期徒刑以上；死者家属认为刘女持平底锅砸人主导了矛盾升级，属蓄意伤人，要求判处死刑并索赔168万余元（人民币，下同）。

经审理后，聊城市中级人民法院认定，刘女行为不构成正当防卫。法院指出，张男打斗行为相对克制，且在发现刘女持刀后已终止侵害并后退避让，刘女仍主动持刀伤人，故构成故意伤害罪。

最终，山东聊城市中级人民法院一审判决，刘某犯故意伤害罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；依法赔偿被害人家属医疗费、丧葬费共计56324.99元，驳回其余民事诉讼请求。