AI短剧｜虚拟女主角「带货」报价30万 贵过千万粉真人网红

近期内地一部由生成式人工智能（AI）制作的短剧《被裁掉的女孩》引发关注，抖音累积播放量突破2.5亿次，剧中两名虚拟主角「方桃子」与「周以衡」于戏外开设个人社交帐号，上月至今共吸引逾50万粉丝。女主角「方桃子」日前更发布首则「带货」影片，宣传某品牌美瞳（彩色隐形眼镜）产品。据抖音营销服务平台「巨量星图」数据显示，方桃子广告拍摄报价由16.8万至25.8万元人民币（下同，约19.5万至30万港元）不等，较大部分拥有百万至千万粉丝的真人网红高。

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「AI版小时代」

AI短剧《被裁掉的女孩》讲述小镇女孩方桃子前往大城市追逐模特儿梦想的故事，被部分网民称为「AI版小时代」。该剧角色因保留黑眼圈及面部瑕疵等真实细节，避免了传统AI图像的「假人感」而广获好评。

男女主角演员方桃子和周以衡随即在抖音分别开设账号，影片内容包括人物Vlog、剧情番外以及演员工作日常，如开机仪式、拍摄花絮和访谈等。在今次美瞳宣传影片前，方桃子曾在一段Vlog影片内展露某款防晒喷雾，但未有露出明确品牌标志。有分析认为，该段影片是用作测试市场反应。

根据抖音旗下的商业化营销服务平台「巨量星图」最新数据，方桃子拍摄一段1-20秒广告影片的报价为16.8万元，21-60秒为20.8万元，60秒以上则需25.8万元，定价超越大部分拥有百万至千万粉丝的真人网红。

有网红公司透露，目前坊间已有「数字肖像授权」业务，不少企业收购并出售数字肖像使用权，应用于短剧拍摄、信息流广告等场景。「我们拥有的网红博主形象都是合规的，什么类型都有，价格比你直接找真人便宜很多。」

巨量星图平台内方桃子的广告报价。微博@车轮上的小梦

对此，不少网民对AI带货提出质疑，认为虚拟角色并未实际体验产品，无法反馈真实效果。同时，忧虑AI技术普及将对传统演员及网红产业带来冲击，「AI不会疲劳，可以随意压榨。」