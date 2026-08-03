习近平委托蔡奇看望慰问北戴河休假专家 勉励在各自领域实现新建树

受中共总书记习近平委托，中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇今日（3日）在北戴河看望暑期休假专家，代表中共中央、国务院向全国各条战线、各个领域的广大专家人才致以诚挚问候。

「十五五」为教育强国科技强国重要阶段

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北戴河是河北省秦皇岛市的一个市辖区，濒临渤海湾，是传统的避暑胜地。蔡奇现身北戴河，也意味着今年中央高层已开始「北戴河夏休」时间，国家领导人料将在半个月后返回北京。

蔡奇指出，习近平总书记时刻心系专家人才，「十五五」时期是教育强国、科技强国、人才强国建设攻坚克难、闯关夺隘的重要阶段。希望专家人才发扬优良传统，弘扬科学家精神，踔厉奋发、开拓创新，在各自领域实现新的建树，为基本实现社会主义现代化取得决定性进展多立新功。

新华社报道称，今年休假活动主题是「奋进『十五五』」，参加的主要是基础研究、战略前沿科技、关键核心技术领域和哲学社会科学领域专家代表。中共中央政治局委员、中央组织部部长石泰峰，国务委员兼国务院秘书长吴政隆参加看望活动。