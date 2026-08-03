华龙一号｜大湾区首个三代核电项目一期全面建成 年发电量可供200万人使用

中国广核集团（又称「中广核」）广东太平岭核电项目2号机组3日11时18分正式投产发电，标志著粤港澳大湾区首个「华龙一号」自主三代核电项目一期工程全面建成投运。

相关新闻：台风红霞｜太平岭核电站两输电线一度跳闸 无泄漏任何放射性物质

项目坐落于惠东县

在2号机组建设过程中，项目团队持续推进建造技术与数智化深度融合。施工方面，完成30余项重大设计改进，首次在「华龙一号」机组上创新应用钢衬里底板、截锥体模块整体吊装技术，钢衬里模块化施工将大量高空作业转移至地面完成，大幅减少了现场交叉作业和高空作业风险。

数智化方面，项目先后落地40余项速赢场景、60余项数智化应用和40余个惠州公司「数字员工」，完成智慧工地3.0、数字指挥中心、外骨骼机器人等智能装备部署应用。

中广核惠州核电有限公司表示，随著2号机组正式具备商业运行条件，太平岭核电项目一期工程全面建成，按照2025年中国内地核电平均利用小时数测算，两台机组预计年发电量超过180亿千瓦时，可满足近200万人口一年的生产生活用电需求，每年等效减排二氧化碳约1663万吨，将进一步提升粤港澳大湾区清洁能源供应保障能力。

太平岭核电项目位于广东省惠州市惠东县，一期工程于2019年4月8日获国家核准，项目2号机组于2020年10月15日开工建设，建设团队充分吸收「华龙一号」前期项目建设经验，先后完成核岛主体结构施工、设备安装调试、核燃料装载、反应堆首次临界、并网发电等一系列重大工程节点，工程建设质量、安全水平和建造效率稳步提升。

广东省目前在6个地级以上城市拥有在运和在建的核电站（或核电基地）共6座，是国内核电装机和发电规模最大的省份。

