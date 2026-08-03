三支一扶︱河南基层考试爆离谱舞弊 多人分数飙升1人空缺「刚好」1人达标

河南「三支一扶」基层服务招募考试近日爆出大规模作弊丑闻。官方最新通报查实存在非法作弊行为，当地省人事考试中心负责人已被停职，当地公安机关已成立专案组展开全面侦查。

发布录取名单时并未公开成绩

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舞弊丑闻源于7月底笔试成绩公布后的一系列反常现象。首先是「精准高分与分数断层」，安阳、济源等地出现大量80分以上的考生，且呈现「招1人恰好1人80+、招2人恰好2人80+」的精准分布，其余进入面试者则多为60多分，形成极不寻常的分数断崖。

隔2周考试成绩暴升近30分

其次是短时间内的「成绩异常飙升」，多名高分考生在仅仅13天前的另一场考试中只得50多分，却在此次难度更高的考试中暴涨至80多分，最大涨幅高达28.41分，严重违背常理。

此外，最初洛阳、新乡等市发布名单时并未公开成绩，引发「欲盖弥彰」的质疑。直至省方强制要求后，各地于7月30日重发名单，其中新乡与焦作的进入面试人数分别缩减了14人与7人，先前疑似作弊的高分考生已被剔除，最高分均降至70分以下。

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负责人停职 警立案侦查

8月2日晚，河南省「三支一扶」协调办公室发布正式通报，确认存在非法作弊行为，并已对省人事考试中心负责人采取停职调查措施。公安机关专案组正深入调查作弊手法、是否涉及机构参与或试卷泄密等核心问题，并承诺将依法严惩、及时公布结果。

「三支一扶」是内地高校毕业生到基层从事「支教、支农、支医及帮扶乡村振兴」的服务项目。期间服务期两年，惟只属合同制，并无正式编制。期满后若考核合格且自愿留任，可在基层事业单位编制限额内直接聘用，免去公开考编，故被称为「准编制」考试。

而内地常说的「入编」，是指进入国家规定的「编制」内，成为享有财政拨款和稳定保障的正式公务员或事业单位工作人员。这通常需要通过竞争激烈的公开考试（如「考公」或「考编」）才能达成。