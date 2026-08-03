Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地安睡裤AI广告不满月经气味大 网民：对女性缺乏基本尊重

即时中国
更新时间：19:26 2026-08-03 HKT
发布时间：19:26 2026-08-03 HKT

近日内地一间售卖女性生理用品的店铺因发布一段有关嫌弃月经气味的广告引发争议，被网民批评制造「月经羞耻」、对女性顾客缺乏尊重。品牌客服事后回应指，该广告由营运部门利用人工智能（AI）制作，事发前未接获其他用户反馈。目前，涉事影片已经下架。

相关新闻：澳籍华商因性罪史被拒入境南韩 称「拥1.8亿济州土地有贡献」抗诉失败

据内媒《东方财经》报道，有网民日前于社交平台发文，指售卖安睡裤的「baby sheep」官方旗舰店发布了一段极为不尊重女性的广告影片。影片中，三名身穿运动服的女性正在散步，其中一人做出捏鼻及扇风的嫌弃动作，并说：「不是你们俩谁来了月经啊，我在后面都闻到味了。」随后，另一名女性则面带尴尬地道歉：「不好意思啊，是我来了。」

涉事品牌旗舰店客服人员在回应查询时表示，该影片为「AI制作」，由公司营运部门负责，具体投放时间不详，事发前未接获其他用户反馈。

涉事品牌淘宝有超过33万粉丝。
涉事品牌淘宝有超过33万粉丝。
涉事的AI广告影片截图。微博@黑猫投诉
涉事的AI广告影片截图。微博@黑猫投诉
有网民向涉事店铺查询。微博@后浪视频
有网民向涉事店铺查询。微博@后浪视频

事件引发大量女性网民抨击，批评商家售卖女性生理用品，却对核心用户缺乏起码的理解与尊重，企图以制造羞耻感及博取眼球的方式宣传，终将被消费者抛弃。更有人质问：「如果连品牌自己都嫌弃月经，消费者怎样相信产品能体面解决经期困扰？」

目前，涉事品牌已将涉事影片下架。据网购平台淘宝数据显示，该品牌官方旗舰店有超过33万粉丝，「安睡裤」产品总销量逾10万件。

最Hit
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
4小时前
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
10小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
6小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
卢海鹏曾叹死剩自己一个 跟侄仔回乡笑逐颜开「原来咁多亲戚」 激动眼湿湿：今匀最威
01:06
杨明庄思明结婚丨庄思敏讲错誓词全场哗然 网民笑指「杨明变入赘」 越讲越错成焦点
影视圈
7小时前
希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
01:00
希愈调乱胚胎案｜大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
突发
1小时前
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
9小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
2026-08-02 18:50 HKT
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
突发
2小时前