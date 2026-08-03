内地安睡裤AI广告不满月经气味大 网民：对女性缺乏基本尊重

近日内地一间售卖女性生理用品的店铺因发布一段有关嫌弃月经气味的广告引发争议，被网民批评制造「月经羞耻」、对女性顾客缺乏尊重。品牌客服事后回应指，该广告由营运部门利用人工智能（AI）制作，事发前未接获其他用户反馈。目前，涉事影片已经下架。

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据内媒《东方财经》报道，有网民日前于社交平台发文，指售卖安睡裤的「baby sheep」官方旗舰店发布了一段极为不尊重女性的广告影片。影片中，三名身穿运动服的女性正在散步，其中一人做出捏鼻及扇风的嫌弃动作，并说：「不是你们俩谁来了月经啊，我在后面都闻到味了。」随后，另一名女性则面带尴尬地道歉：「不好意思啊，是我来了。」

涉事品牌旗舰店客服人员在回应查询时表示，该影片为「AI制作」，由公司营运部门负责，具体投放时间不详，事发前未接获其他用户反馈。

涉事品牌淘宝有超过33万粉丝。

涉事的AI广告影片截图。微博@黑猫投诉

有网民向涉事店铺查询。微博@后浪视频

事件引发大量女性网民抨击，批评商家售卖女性生理用品，却对核心用户缺乏起码的理解与尊重，企图以制造羞耻感及博取眼球的方式宣传，终将被消费者抛弃。更有人质问：「如果连品牌自己都嫌弃月经，消费者怎样相信产品能体面解决经期困扰？」

目前，涉事品牌已将涉事影片下架。据网购平台淘宝数据显示，该品牌官方旗舰店有超过33万粉丝，「安睡裤」产品总销量逾10万件。