 澳籍华商因性罪史被拒入境南韩 称「拥1.8亿济州土地有贡献」抗诉失败

近日一名原籍中国、于2025年取得澳洲国籍的商人，因在8年前犯下性罪行，被南韩海关依据《出入境管理法》拒绝入境。涉事商人不满有关处分，向当地法院提出行政诉讼。该商人主张自己投资规模庞大，在济州岛持有价值约338亿韩圜（约1.85亿港元）的土地，有助当地观光旅游发展，希望撤销处分，遭首尔行政法院驳回。

相关新闻：两中国男子曾赴济州做黑工 遭驱逐后再次偷渡入境被捕

综合韩媒报道，涉事商人于8年前涉嫌利用职权猥亵一名韩国女性，被指违反《性暴力处罚法》，最终获暂缓起诉。仁川机场出入境部门认为，该商人的性犯罪纪录违反《出入境管理法》，属「危害公共健康者」，拒绝让他入境。

「8年无再犯」有经济贡献

被拒绝入境后，涉案商人提出行政诉讼，主张自己获暂缓起诉后，已超过8年未再引发争议，亦无其他犯罪纪录或再犯可能。此外，他曾以约338亿韩圜购入济州土地，并推动住宿及休闲设施兴建，鉴于投资规模，不应认定其会损害南韩利益或社会风俗，且从吸引游客观光的公共利益而言，允许其入境「弊大于利」。涉案商人表示，若允许其继续投资，将有助济州吸引观光客。

案件由首尔行政法院行政第7庭审理。判决指，涉案行为危害公共安全及良好风俗，性质并不轻微。判决强调，若仅因个人和经济状况，如企业负责人身份或潜在经济贡献，就允许犯有非法行为的外国人入境和居留，将削弱出入境管理制度维护公共安全及法律秩序的功能。

不过，法院补充，如果该商人未来向海外使领馆申请解除入境限制，或待限制期满且符合相关条件后，将可以再次进入南韩。