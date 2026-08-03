女儿考上北大快递员沿途赠水 平台资助1年学费 网民：隔著屏幕替您高兴！

近日，广西南宁一位「闪送」平台的跑腿配送员（内地称「闪送员」）李师傅，因女儿成功考上著名学府北京大学，特意在电动车上挂满饮料，免费请路人喝水，相关话题登上热搜。

不少网民在社交平台留言祝贺：「隔著屏幕也替您高兴！」随后，李师傅车上悬挂的饮料品牌也在评论区接力送上祝福。李师傅所在的配送平台在评论区留言回应：「我们找到师傅啦，大家放心，孩子学费必须管！」

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李师傅接受《中国青年报》访问时说，女儿考上北大，自己特别开心，所以想给大家送水庆祝一下。他表示，孩子这么多年一直很努力，确实付出了很多。目前，平台也表示将资助女儿一年的学费，帮助家庭减轻一些压力。