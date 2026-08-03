「进口」保健品︱澳洲空壳公司广州产香港中转 网红护巢胶囊成本¥40竟卖¥320

「外国原装进口」、「女性养护专家」等标签，一直都是保健品吸引消费者的卖点。但近日，有内媒报道，网红保健品「诺斐丽」（Nofili）因涉嫌虚假宣传被推上风口浪尖。

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过半收入用于宣传

今年7月，浙江宁波警方破获一宗跨境保健品虚假经营案。犯罪嫌疑人于2025年5月至2026年3月期间，在澳洲注册空壳公司（其宣称的海外地址实际为一家面包店），并开设电商「海外店铺」。

产品页面显示，该产品宣称来自澳洲，具有调理经期、补气养血、养护卵巢等功能。全英文包装、海外地址、进口报关信息以及所谓溯源码，让消费者相信这是一款「澳洲原装进口」的高端保健品。

央视新闻报道指出，这款在多个电商平台热销、售价约320元（人民币，下同）的「澳洲进口保健品」，实由广州工厂代工、浙江企业包装，货物经香港中转后，以「进口商品」名义入境，完成身份转换，全网销售额达435万余元，非法获利逾211万元。经查，澳洲药监局（TGA）数据库中无该产品注册记录。

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除了「进口光环」，该品牌还瞄准女性健康需求，主打「卵巢养护」、「调理经期」等概念。

内媒报道，经内地警方调查，该产品的利润空间极为惊人。其单盒生产成本仅约30、40元，最终售价却高达320元。商家将大部分利润用于市场推广，透过与大量网红博主合作推广，仅宣传费用就超过220万元，占总销售收入过半。

原料存在安全隐患

除了价格与宣传严重脱节外，产品还存在原料违规与安全隐患——其宣称含有的「麦角硫因」，在内地尚未获批为新食品原料，且整体配方仅由企业内部人员自行设计，未经任何人体试验或系统性的安全测试。

事实上，「假进口品牌」的骗局屡见不鲜。有专家提醒，英文包装与海外地址并不代表受当地监管认可（如澳洲补充药品需认准AUSTL或AUSTR编号）。消费者切勿迷信进口标签，平台亦需加强对「海外空壳公司＋跨境销售」套路的审核机制。