美的电饭煲凭「一张懵圈脸」红到韩国 被玩成迷因图甚至狗血剧

电饭煲不煮饭，竟然在网上「演起戏」来！内地知名家电品牌「美的（Midea）」一款迷你电饭煲，近日凭借其极度抽象与魔性的外形，意外在韩国社交平台及各大论坛爆红。由于其独特的开盖按钮布局与外形轮廓，在特定角度下会产生酷似人类面部表情的视觉联想，随即激发韩国及内地网民排山倒海的幽默解读与「迷因（Meme）」二次创作，成为全网焦点。

无神双眼配红唇吐舌

据《消费者报道》等媒体报道，这款主打「一人食」的迷你电饭煲，设计本走简约软萌路线，岂料细节处却自带「表情包」效果：其加热和保温指示灯恰似一双耷拉无神的双眼，中间开盖的按键凸起部分酷似「吐出来的舌头」，加上粉红色的边缘轮廓，乍看之下宛如一双性感红唇。

对此，韩国网民对这款设计展开疯狂恶搞。有网友将不同颜色的电饭煲摆在一起，透过AI滤镜加持，脑补出「两男一女吵架、吃醋、装无辜」的「电饭煲之恋」狗血连续剧。

内地网民亦热烈参与，笑称设计师「绝对是个天才，自己乐了半天才敢投产」，并指出那个形似「舌头」的关键部件，其实只是开盖的开关按钮。

官方顺势出表情包成功「躺赢」

事实上，这款电饭煲早在2024年夏天就曾出圈。当时美的官方非但没有避嫌，反而顺应民意，大方回应并顺势推出了一组官方恶搞表情包，被网友大赞「相当实用」，成功将用户自发的「槽点」转化为品牌互动的热点。

业内人士分析，美的这次完全是「零投放躺赢」，小家电透过趣味性的留白成功被年轻人赋予社交属性，虽然在韩国的销售未有因此暴增，但无疑成功为品牌赢得了大量年轻人的好感与热度。