漏煤气｜12岁男童图关阀门致爆燃 全身九成烧伤命危 专家：应先开窗撤离

家居遇上煤气泄漏，若处理不当随时引发致命悲剧！据内媒「小莉帮忙」报道，河南省商丘市宁陵县发生一宗令人痛心的家居爆燃意外。一名12岁男童在家中闻到煤气泄漏后，试图主动前往厨房关闭阀门，期间疑因操作不当引发猛烈爆燃，导致全身多达80%至89%面积特重度烧伤。男童目前仍未脱离危险期，高昂的百万医疗费用令其家庭陷入绝境，事件亦敲响了家居消防安全的警钟。

孝顺仔忍痛反安慰父亲「没事」

事发于上周五（7月31日）。男童的伯父透露，男童发现煤气泄漏，随即入厨房试图关闭阀门，不料引发爆燃。男童在火海中被困约20多秒才成功拽开厨房门逃生。经医生诊断，男童全身仅有腹部一小块区域没被烧，目前正处于休克期，生命迹象极度微弱，后续仍需接受多次大型皮肤移植手术。

男童父亲悲痛表示，仅前期治疗费用就估计高达100万元人民币。他心痛忆述，在紧急送院途中，男童看见父亲急得落泪，竟强忍剧痛反过来出言安慰说「爸爸我没事」，懂事得令人心酸。目前，当地民政部门已承诺会按政策尽快为男童一家提供紧急救助。

任何细微摩擦均可引爆

公共安全专家借此悲剧严正提醒，当市民在家中闻到煤气或石油气泄漏时，切勿自行开关任何电器、按动门钟或操作气体阀门，因为任何细微的摩擦、静电或电火花，均可能瞬间引爆空气中高浓度的易燃气体。

正确做法是立即开窗通风，并迅速撤离至室外安全地方，随后再致电警方或气体公司求助，以确保人身安全。