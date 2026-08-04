竹知了︱「哇哇」声被指讽华为发布会惊叹声 影片批量下架却「愈删愈红」︱有片

在南方的夏天，蝉鸣始终是夏日最熟悉的标志。然而近日在内地，传统竹制玩具「竹知了」（又称竹蝉）却意外成了热门词汇，话题热度堪比夏日高温。因为这款传统玩具卷入了与内地科技巨头华为相关的舆论风暴中，更呈现「越删除、越火爆」的奇特现象。

内地律师：已超出普通网络调侃范畴

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7月份，有内地网友无意发现传统手作玩具「竹知了」在快速摇动时发出的连续声音，与华为几年前一场发布会现场的惊叹音效高度相似。

2023年，华为与赛力斯联手打造「问界M9」发布，当时华为常务董事余承东喊出「一千万以内最好的SUV」，台下观众此起彼伏的「哇哇」惊叹声因而成为内地互联网上的经典名场面。

如今，有网友随即将两者的画面与音效剪辑拼接，并配上「一千万以内最好」、「遥遥领先」等标志性文案，制作成大量极具洗脑效果的魔性短视频并在各大社交平台疯传。

面对铺天盖地的恶搞，华为法务部门最近以「损害企业商誉」及「侵犯名誉权」为由，向各大平台发起集中投诉，致使数万条相关视频被下架，甚至部分仅单纯展示玩具制作的普通视频也遭连带「误伤」。

对此，有内地律师指出，名誉权侵权并不以「直接点名」为前提。相关视频虽然未直接提及「余承东」或「华为」，但透过标志性话术搭配发布会同款音效，已形成明确的指向性暗喻，且规模化传播已超出普通网络调侃的范畴，因此在法律上确实具备维权依据。

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「越禁越火」

然而，华为强硬的批量投诉非但没有让「竹知了」这个热词消失，反而激起了广大网友的逆反心理，触发了「越禁越火」的史翠珊效应（Streisand effect）。事件迅速冲上热搜后，网民的好奇心被彻底点燃，直接带动了「竹知了」在电商平台的销量暴涨，更有商家以「玄武之声」等暗语进行借势营销。

这场舆论风暴的矛盾核心，也顺势从最初的「恶搞余承东」，升级为公众对「强势巨头是否在利用平台权力压制普通人」的质疑，平台审核的「一刀切」误伤以及企业维权边界的过度扩张，都让华为的品牌形象承受了更大压力。

华为作风屡被网民热议

综合内媒分析，部分内地网民近年对华为产生反感或抵触情绪，背后其实叠加了多重深层因素。

首先是部分网民认为华为常将产品购买与是否爱国进行强行绑定，对不使用其产品的消费者形成某种道德绑架；其次是批评其宣传风格过度极端「饭圈化」，经常将商业竞争上升至民族情绪与立场之争，容易引发大众的审美疲劳；最后则是部分数码爱好者认为其部分产品定价过高、配置与价格不成正比，亦对其技术自主性的宣传内容存有疑虑。

这场由「竹知了」音效引发的网络恶搞，实质上折射出巨头企业在面对大众情绪、网络梗文化以及公关维权时所面临的微妙困境。