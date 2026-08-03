「抗生素牛蛙」｜被揭超标逾5倍兼含禁药 福建当局封存样本送检全县排查

港人北上经常品尝的网红美食「牛蛙」爆出严重食品安全风波。据内媒《澎湃新闻》联合公益机构进行的溯源调查揭发，内地多个网购平台及食肆销售的牛蛙产品，其抗生素含量最高超标逾5倍，部分样本更被验出含有禁用兽药「呋喃唑酮」。福建省漳州市东山县市场监督管理局周一（8月3日）通报，已即时派员赶赴涉事供应链企业进行全面核查，并将涉事产品全数封存及抽样送检。

黑心产销链曝光

报道指，调查历时一个月，覆盖福建、广东及江苏多地的加工厂及销售端。报道揭露了一条失控的产销链：加工厂按销售商要求，大批量制作未经检测或含抗生素的「常规」牛蛙，同时准备了完全不含抗生素的「无抗」样本，专门用作应付执法人员或抽检的「障眼法」。最终，这些违规的常规牛蛙被大规模销往各地市场及食肆。

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480亿产业食安把关成疑

针对报道点名的东山县祺行天下供应链管理有限公司，东山县市监局表示，已第一时间成立调查组赶赴涉事企业，依法封存涉事产品，并在全县展开专项排查整治，严打违法行为。

据《2025中国牛蛙产业报告》显示，全国牛蛙主题餐饮店逾4万间，产值高达480亿元人民币。面对把关形同虚设的乱象，内地专家强烈呼吁必须落实「先检测、后交易」制度，并将监管防线前移至养殖环节，以保障消费者的健康。

多个牛蛙餐饮品牌回应

「蛙来哒」人工客服表示每个门店都有贴检测报告，如果有具体需要可以去门店看；「老佛爷铜炉蛙锅」人工客服回应称，要求每个门店都要张贴检测报告，部分门店如果使用无抗生素牛蛙就不用张贴。其还坦言，目前牛蛙养殖普遍会使用抗生素，只是多少的问题，都是符合规定。现在国家对于牛蛙养殖越来越严格，厂家也都会提供检测报告。

