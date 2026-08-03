广州地铁广告「母猩猩爆乳」网民轰低俗 景区：仅水上娱乐设施

内地大众宣传品审核再度引发关注。据内媒《潇湘晨报》及《扬子晚报》报道，有网友近日指出，广州地铁站内展示的一幅景区宣传广告牌令人感到极度不适。广告画面中出现了两只大猩猩，其中一只雌性猩猩的外观竟然拥有极为显眼且不合常理的「女性巨乳」特征。该设计随即遭到大批网民怒轰「过度拟人化」并带有低俗的不良隐喻，质疑地铁方在审核上出现严重疏漏。涉事景区周日（8月2日）紧急澄清，该大猩猩画面的实物仅为景区内的一项双人水上跳台设施。

网民斥「过度拟人化」

投诉网民分享的实配图片显示，广告中的雌性大猩猩拥有突出的胸部特征。帖文发出后随即引起舆论争议，不少网民批评设计低俗，直言「现实中的雌性猩猩外观并非如此」，甚至质疑这是在打「色情擦边球」以博取眼球。

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科普人士亦指出，根据公开的活体猩猩及大自然画面，雌性猩猩除了哺乳期外，胸部外观并不会像人类般有如此过度突出的特征。发帖者表示，目前已正式将相关问题向广州地铁方面作出反馈，广州地铁则回应表示将会就此事进行核实。

景区未有正面回应

面对排山倒海的舆论质疑，内媒记者致电该广告所属的景区「玄真峡谷嬉水王国」进行核实。景区工作人员证实，广告中的大猩猩确实是景区内的一项嬉水娱乐设施，是一双人跳台，该宣传画面原为景区针对早前「520网络情人节」所特别制作的推广影片。

虽然景区解释该设计并非故意营造不良暗示，但对于大众质疑的「猩猩巨乳化」设计意图，景区销售及相关部门至今未有作出进一步回应。