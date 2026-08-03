「白海豚」本周末最接近台湾 专家指后期路径存变数 恐或北上直趋华北

正在西北太平洋活跃的台风「白海豚」动向备受关注。综合两岸气象部门最新预测，白海豚将于本周末最接近台湾，台湾方面不排除发布海上台风警报。同时，该台风后期路径变数极大，不仅将吞并另一热带低气压「鲸鱼」，更有可能复制50多年前极罕见的北上轨迹直扑华北。

台湾气象部门及气象专家吴德荣指出，白海豚目前维持大型中度台风级别，预计未来5天向西北偏西移动，抵达琉球附近海域。本周五至周日（7至9日），白海豚的外围环流将掠过台湾北部海面，届时中北部地区雨势将显著增强，西半部有局部阵雨，而北部及东半部则因「过山沉降」效应，气温将异常偏高。当局正密切观察其威胁，视乎接近程度，随时发布海上台风警报。

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或现半世纪罕见路径

另一方面，白海豚的长远路径极具戏剧性。美国数值预报模拟出其可能在华东近海北上，先后登陆山东半岛及天津。若预测成真，将是自1972年台风「丽塔」后，50多年来首次有热带气旋直接登陆天津。

此外，菲律宾东侧目前的热带低气压（准台风「鲸鱼」），预计将不敌白海豚的广阔环流而被强行扯散并吞，届时将上演一幕「海豚吃鲸鱼」的气象奇观。正值暑假旅游旺季，计划前往台湾、日本及华东的港人须密切留意天气变化。