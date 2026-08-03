严惩抖胸软色情及诱骗打赏 网信办处置逾1840个违规「团播」帐号

内地针对网络直播乱象再出重拳。中央网信办今日（3日）通报，近期深入推进专项行动，严厉打击网络娱乐「团播」（即多人同框直播）乱象。当局依法处置逾1,840个违规帐号，当中涉及频繁展示「抖胸」等软色情动作、侵害未成年人权益，以及恶俗诱导打赏等问题。

违规MCN机构遭清退

通报列出多宗典型案例，指出部分「团播」帐号的主播衣着暴露，频繁展示抖胸、挺胯等带有强烈性暗示的动作。有帐号更刻意采用昏暗灯光，利用朦胧光影烘托暧昧及软色情氛围。相关帐号目前已被处以禁言或限期封禁直播权限。

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中央网信办重拳整治网络娱乐团播，未成年人保护成重点。

侵害未成年人权益亦是此次打击重点。有帐号因违规让未成年人参与直播而遭永久关闭，其背后的网红经纪（MCN）机构亦被平台清退。另有主播透过穿校服或模仿未成年人语气来诱惑网民打赏。

中央网信办重拳整治网络娱乐团播，未成年人保护成重点。

此外，针对直播间常见的「PK」（主播对战）环节，通报批评部分帐号操控成员进行带有人身侮辱性质的恶俗惩罚，甚至以「解锁福利」作暗语引诱粉丝进行线下接触。当局强调，将持续严格监管无实质内容的诱导打赏及低俗行为，以全面净化网络环境。