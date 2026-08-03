河南51岁男子刺死邻居潜逃 官方悬赏5万人民币通缉

内地发生一宗震惊社会的邻里冲突夺命惨剧，极度危险的疑凶目前仍在逃。据河南省驻马店市西平县「7·30案件工作专班」发布的最新通报，西平县柏城街道于上周四（7月30日）上午发生一宗重大刑事案件，导致一人死亡及多人受伤。涉案的51岁男子夏付钢在行凶后畏罪潜逃，当地警方已发出紧急协查通报，悬赏最高5万元人民币（约5.4万港元）全力通缉归案，并警告该逃犯极可能随身携带刀具等危险凶器，呼吁公众提高警觉。

疑犯身材壮硕或携刀潜逃

通报指出，案发于7月30日上午，位于西平县柏城街道西关社区。现年51岁的租房户夏付钢（户籍地为西平县谭店乡），因邻里琐事与邻居侯某立及其家人发生激烈争执，期间夏付钢情绪失控持械袭击对方，将侯某立及其亲属刺伤。其中，侯某立因伤势过重，经抢救后不幸宣告不治；其受伤亲属目前伤势稳定，仍在医院接受治疗。

警方通报。潇湘晨报

警方通缉令附有夏付钢的照片。 潇湘晨报

西平县公安局透露，嫌疑人夏付钢身高约175厘米，身材壮硕、长脸、浓眉，逃跑时身穿灰色短袖T恤及黑色运动裤。由于研判其潜逃期间可能随身携带刀具，危险性极高，警方提醒市民注意人身安全。

工作专班在通报中正告嫌疑人应认清形势，主动投案自首以争取宽大处理；同时警告逃犯亲属，凡知情不报、窝藏或包庇逃犯者，将依法从重追究法律责任。