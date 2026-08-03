新疆赛里木湖员工围殴司机 7人遭行拘罚款董事长遭免职

新疆热门自驾游景点「赛里木湖」发生骇人听闻的景区职员集体围殴司机事件。一名旅游车司机在景区入口与工作人员发生争执，其后竟遭7名景区人员围殴，过程被拍下在网络流传，引发公众哗然。自治区及博州政府成立联合工作组调查，涉案7人全数被行政拘留，景区运营公司董事长被免职，同时景区亦就备受争议的「人头式」自驾服务费作出调整。

票务核验变集体围殴

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据内媒及新疆官方联合工作组通报，事发于上月23日下午，赛里木湖景区一名职员在核验门票时，与旅游巴司机王某某发生口角并互殴。随后，现场竟有另外6名景区职员陆续加入，合共7人对司机进行集体殴打。经法医鉴定，受害司机伤势属轻微伤。

公安机关随后根据《治安管理处罚法》，对7名涉案的景区职员处以10至15日的行政拘留，并每人罚款1,000元人民币。

争议「人头自驾费」大改制

事件曝光后，舆论炮轰景区管理极度混乱，促使官方展开严厉问责。赛里木湖文化旅游投资集团董事长苏某德被即时免职，并遭党内严重警告及记大过处分，总经理及多名景区党工委成员亦分别受到处分。

此外，针对该景区过去向每名自驾游客收取75元人民币「自驾服务费」（被网民谑称为「人头税」）的争议，联合工作组宣布由8月20日起正式改为「按车收费」：5座及以下车辆每部收120元、6至7座每部收180元，变相大幅降低自驾游成本。由于暑假正值港人赴疆自驾游的旺季，相关部门提醒旅客遇上纠纷时应保持冷静，并及时向旅游监管部门投诉。