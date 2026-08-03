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四川宜宾市高县凌晨发生4.8级地震 震源深度6公里｜有片

即时中国
更新时间：09:03 2026-08-03 HKT
发布时间：09:02 2026-08-03 HKT

四川凌晨发生强烈浅层地震。据中国地震台网正式测定，周一（3日）凌晨2时21分，四川省宜宾市高县（北纬28.54度，东经104.67度）发生黎克特制4.8级地震，震源深度仅6公里。强烈震动惊醒不少睡梦中的民众，包括宜宾、泸州及成都等多地均有强烈震感。中国地震局在震后迅速启动四级应急响应，调派专家及工作队赶赴震区协助救援。

深夜连震四次

是次地震属于极浅层地震，破坏力不容忽视。高县县城震感极为明显，部分居民家中的监控镜头拍下地震瞬间，画面中家具剧烈摇晃，发出巨大声响。

中国地震台网其后更测得高县在凌晨2时32分、3时29分及3时54分，接连发生一次3.0级及两次3.3级的余震。四川省地震局表示，已派出现场工作队赶赴震区，协助地方政府开展应急处置。所幸，截至目前为止，震央当地的电力、通讯及交通运作维持正常，暂未接获任何人员伤亡或道路中断的报告。

青海同日亦连爆四震 最强达4.8级

除了四川，邻近的青海省周日（2日）亦录得频密的地壳活动。数据显示，青海在2日早上8时25分至晚上10时37分之间，共发生了四次地震，其中最强一次为4.8级，于昨晚10时31分在青海省海南州兴海县发生，震源深度为10公里。

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