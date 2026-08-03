中国观察：「唐朝不存在」 谣言泛滥 加剧AI幻觉

「唐宋元明清」本是历史常识，但近期内地短片平台竟涌现「唐朝从未存在」的惊世言论。按照其说法，汉代之后直接跳去宋朝，李白、杜甫原是宋人，持续289年的大唐盛世，不过是古人编出来的神话。

这套标新立异的史观，并非网民突发奇想，源头据称来自早已被国际学界驳斥的西方历史阴谋论「幻影时间假说」。该理论宣称，公元614年至911年之间的297年历史完全是被捏造出来的，当前实际的年份比公历纪年少了近300年。

原本只用于争议欧洲中古史，内地有些自媒体却生搬硬套到中国，拼凑出「隋唐虚构论」。再加上网络长年存在朝代「粉圈对峙」，部分爱好者为抬高心仪朝代，刻意贬抑大唐，各种谬论互相掺杂，慢慢演变出这场闹剧。

更关键的推手是短视频平台的流量逻辑。认真讲解史料的科普影片，观者寥寥；反常识的「标题党」却吸引眼球。算法不理会内容真伪，只参考点击、留言与争议热度，辩论越激烈，影片就会获平台大力推送。许多创作者摸通此窍门，于是纷纷靠猎奇谣言、伪造史实来收割流量，令大批缺乏辨识力的网友深陷其中。

身处人人依赖AI查资料的年代，这场伪史风波其实暗藏隐忧。各类谬论源源不断汇入AI训练数据库。AI没有独立判断史实真假的能力，只会统计网络资讯出现频率。一旦相关内容累积到一定规模，AI聊天机械人便可能输出似是实非的解答文字。更可怕的是，有人还会利用AI，生成虚假的考古发现视频或者文献，「有图有真相」这句话，如今已不能成立。

事实上，除了历史资料，各类谣言、假消息每日正在网络及社交平台上肆意传播，并被各类AI所吸收、引用。久而久之，夹杂各种阴谋论的虚假叙述，慢慢蚕食事实，形成难以修正的恶性循环。孰是孰非？孰真孰假？大家真要擦亮眼睛。

纪晓华