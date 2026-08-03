成都客机延误4小时  旅客收到过期杯面

暑假是外游高峰期，但近日连接有旅客投诉航空公司服务不周。8月1日，祥鹏航空从乌鲁木齐飞往成都的航班延误4小时，但多位网友发帖称，现场工作人员向滞留旅客提供的餐食竟是过期杯面。

航空公司每人补偿200元

现场画面显示，多名旅客站在登机口前，有旅客手持一盒生产日期为2026年1月6日、保质期至7月3日的杯面，随后交还给现场工作人员。对此，祥鹏航空工作人员回应称，因为飞机延误，航司第一时间让地面服务人员提供餐食，的确有部分不符合标准的餐食，工作人员识别后立即收回，没有旅客食用。公司事后开展服务调查，并给予旅客每人200元的补偿。

另有网友反映，8月2日凌晨，春秋航空一个航班从哈尔滨飞抵上海浦东机场后，全体乘客登上机场接驳摆渡车前往航站楼。密闭车厢内温度飙升，非常闷热，车内乘客多次要求司机开冷气，但遭司机拒绝。乘客被困车内长达40分钟，下车后与司机发生争执。

春秋航空昨日发布致歉公告，称涉事摆渡车突发冷气故障，导致有旅客在等待下客期间，经历闷热不适，对此表示诚挚歉意。