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上海¥138元「鹅肝汉堡」 被揭疑用鸭肝冒充

即时中国
更新时间：08:31 2026-08-03 HKT
发布时间：08:30 2026-08-03 HKT

鹅肝汉堡、鹅肝寿司，这些食物里的「鹅肝」真的是鹅肝吗？最近，上海媒体到当地几间「网红」餐饮店调查，结果发现标称的鹅肝，实际用的是鸭肝，还有人用「肥肝」这样的字眼来模糊概念。

上海¥138元「鹅肝汉堡」 被揭疑用鸭肝冒充。 看看新闻
上海¥138元「鹅肝汉堡」 被揭疑用鸭肝冒充。 看看新闻
上海¥138元「鹅肝汉堡」 被揭疑用鸭肝冒充。 看看新闻
上海¥138元「鹅肝汉堡」 被揭疑用鸭肝冒充。 看看新闻

上海广播电视台旗下网媒「看看新闻」报道，在某平台团购了徐汇区一间网红汉堡店要价138元（人民币，下同）的「黑松露鹅肝和牛汉堡」，尽管店员一口咬定用的是鹅肝，但记者要求看原材料包装时，上面写着「鸭肥肝」，店员才承认用鸭肝。

据报道，今年4月，上海徐汇区市场监管部门就接到过举报，说这间店拿鸭肝当鹅肝卖，当时就以涉嫌虚假宣传立案调查，并责令整改。之后店里纸质菜单确实把「鹅肝」改成了「肥肝」，可消费者到店时，店员还是说「肥肝就是鹅肝」。
 

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