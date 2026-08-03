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与军嫂同居 男子破坏军婚被判囚6个月

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更新时间：08:24 2026-08-03 HKT
发布时间：08:24 2026-08-03 HKT

最高人民检察院上周五发布一批典型案例，其中一宗案例显示，32岁男子陈某在明知女方为现役军人配偶情况下，仍与其同居、发生性关系。今年2月，法院以「破坏军婚罪」将陈某判刑6个月。

2022年7月，女子付某与唐某登记结婚，唐某为现役军人，常年驻守边疆。婚后，付某居住在唐某婚前购买的婚房。去年6月，陈某与付某相识，并多次到该婚房与付某发生性关系，次月陈某得知付某为现役军人配偶，仍搬入婚房与付某同居。8月底，唐某亲属发现异常后报警，同年10月唐某与付某离婚。

今年2月11日，四川某检察院以陈某构成破坏军婚罪，向法院提起公诉。2月27日，法院以陈某犯破坏军婚罪，将其判刑6个月。

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