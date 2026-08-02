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布洛阿特峰︱10人攀山队遇雪崩全罹难 中国队员王钟遗体寻获

即时中国
更新时间：23:00 2026-08-02 HKT
发布时间：23:00 2026-08-02 HKT

上周四（7月30日），世界第12高峰、海拔超过8047米的布洛阿特峰（Broad Peak）发生雪崩。由尼泊尔裔英国籍知名登山家尼马尔·普尔贾（Nirmal Purja）率领的10人国际登山队遭遇雪崩，队员全部遇难。

相关新闻：Nirmal Purja｜攀山专家率团巴国遇雪崩10人罹难 1中国人失踪

王钟挑战「十四峰」计划

内地《扬子晚报》报道，巴基斯坦阿尔卑斯俱乐部于今日（2日）通报，救援队寻回4具遗体，并已运至海拔5600米的一号营地，当中包括中国登山者王钟。

报道指，王钟正在挑战攀登全球14座海拔8000米以上高峰的「十四峰」计划，此前已经完成12座山峰，布洛阿特峰是他挑战的第13座海拔8000米以上的山峰。

根据救援队无人机侦察和后续回收报告，王钟的遗体与尼马尔和两名雪巴向导一起，在布洛阿特峰一号营地下方一侧的位置。雪崩发生在约6600米处，队员被雪崩冲下数百至千米后，部分遗体停较低位置。救援队随后将遗体回收并运至一号营地。

王钟遗体与雪巴向导一起

王钟上月4日刚完成登顶南迦帕尔巴特峰，这是他的第11座8000米级高峰。随后，他登顶加舒尔布鲁木Ⅱ峰，完成第12座挑战。布洛阿特峰本应是他的第13座，剩余最后一座为西藏的希夏邦马峰。

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