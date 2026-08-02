破坏军婚︱云南男遭判囚两年 搭上军人妻致怀孕堕胎夫妻离婚收场

近日，云南省高级人民法院、中国人民解放军昆明军事法院首次联合发布一批涉军维权案例，其中披露一宗破坏军婚案件。



据发布内容，一名王姓男子明知陆姓妇人的配偶杨男是现役军人，仍与陆妇同居并发生不正当关系致其怀孕堕胎。该事件直接导致杨男与陆妇感情破裂，无法再维持婚姻关系，双方于2024年4月协议离婚。



一审法院以破坏军婚罪判处王男入狱2年，宣判后王男以量刑过重为由提出上诉，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。



通报指，本案是惩处破坏军婚犯罪的典型案例。军人常年远离家庭，驻守边关，为维护国家安全和边疆稳定做出了巨大的牺牲和奉献。对现役军人的婚姻实行特殊保护，是我国一项重要法律制度，军婚保护制度对于消除军人后顾之忧，提升军队战斗力和凝聚力具有重要意义。本案中，人民法院对王某破坏军婚的行为依法惩处彰显「军婚不容侵犯」的法律底线。

