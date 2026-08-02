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地铁吐血︱重病少女胡心瑶再收病危通知 捐99999元予中国红十字会

即时中国
更新时间：18:45 2026-08-02 HKT
发布时间：18:45 2026-08-02 HKT

早前重庆女孩胡心瑶因在地铁因重病吐血、随后脱衣擦拭地板而引发广泛关注。昨日（1日）胡心瑶向中国红十字基金会捐出99999元（人民币‧下同），并备注捐赠嫣然天使基金，再获网民关注及赞许其善行。

内地《潇湘晨报》报道，胡心瑶表示，自己如今病魔已经侵入骨髓，造成血小板持续下跌、重度贫血、凝血功能异常，骨髓遭到严重侵蚀。「当大家看到这笔99999元捐款时，数字寓意长久久久。这是我送给所有人的祝福，也希望这份善意能够温暖更多身处困境的孩子。」

盼助更多陷困孩子

胡心瑶又指，「这笔款项数额不小，我不愿将它单纯消耗在维繋我个人生命的支持治疗上。往后我也会继续努力工作、开展合作、坚持心理咨询相关事业，直至生命终点。」让人痛心的是，周五（7月31日）晚上10时33分，胡心瑶又再收到四川大学华西医院的病危通知单。

胡心瑶于2018年确诊患上罕见的「ANCA相关性血管炎」，其后恶化为肾衰竭，需频繁进出医院。一直以来，胡女都用最大的毅力与病魔奋战。她长期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多种并发症困扰，仅在2025年便收到数十张病危通知书。

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