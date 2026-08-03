富贫人生互调︱富家女被抱到农民户生活37年 愿续照顾养母：她没有退休金

错换人生37年后，李慧和黄晓琳终于找回自己的根，是好是坏仍然未知？其中李慧的心情很复杂，经历30多年生活困境的她，这几年才刚安定下来，如今又要面临新的难题。她有时候会想：「如果一直不知道真相，会不会活得更轻松」。

李慧被错抱到一户农民家庭。李父和朱女士原本经营著一家杂货店，但李慧小学二年级时，李父陷入投资骗局，家中积蓄被骗一空。李父变得一蹶不振，偶尔外出务工，家里更多靠朱女士打零工拉扯一双儿女，过著寄人篱下的日子。

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清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊

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她说，自己遭受过校园霸凌，在叛逆期的时候，父母还听信别人介绍，把她送去过医院。李慧没能考上普通高中，不久便辍学外出务工。她的第一份工作是在街上卖衣服，后来还做过导游、酒店前台、房产销售。李慧逐渐成了供养全家的那个人。

不过，她没有放弃，并重新拾起书本，拿到了中专、大专文凭。自她有记忆以来，家里前后搬了五六次家，这些漂泊的经历最终让她给父母买了一套房子。长期加班劳累和生活压力，2019年李慧确诊血液病，目前仍需要持续服药。

李慧坦言，得知过的是原本不属于自己的人生，「这件事很难消化」。现在，李慧依旧和抚养自己长大的朱女士一同生活。「她没有退休金，需要照顾。生母那边，毕竟没有长期相处，也害怕有隔阂。」