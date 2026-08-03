富贫人生互调︱清远两女出世抱错 37年后怒告医院索赔¥260万

这是人生的玩笑，还是命运的安排？广东清远两女子37年前在医院产房被抱错，两人住处相隔仅4公里，却过著截然不同的人生：一人早早辍学外出打工，担起供养全家的重担；一人家庭优渥，父母是公务员单位职工，但却经历父母离异创伤，得知被调换身份真相后患上抑郁症。两名事主把涉事的清远市人民医院告上法庭，要求赔偿精神损害费总额260万元人民币，案件将于本月13日开庭。

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其中一人辍学打工帮家计

清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊

清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊

清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊

清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊

两名当事人黄晓琳和李慧（化名）向《中国新闻周刊》说，她们均出生于1989年10月3日，时间只差55分钟，母亲分别是余女士及朱女士。当日凌晨，余女士即将生产，护士问她能不能再等等，说还有另一名产妇待产，有些忙不过来。多年后，余女士推测，那名产妇可能是朱女士。



在二人的回忆中，孩子降生后被抱去秤重、剪脐带，然后让她们看了看，就被送入了婴儿房。孩子穿的是医院统一的婴儿服饰，当时产科尚未给新生儿配备身份手环，仅是把一张登记了姓名信息的纸质卡片掖在或绑在被子里。

黄晓琳的家境优渥，黄父是公务员，余女士是事业单位职工，但黄父一直对黄晓琳的身世心存疑虑。小时候打针验血，查出黄晓琳是O型血，而黄父是A型血，而且女儿的长相和自己不像。「他一直觉得我们长得不像，认为母亲在外面有婚外情。」黄晓琳说。

黄父曾怀疑妻子出轨

1994年8月，黄父和余女士离婚，黄晓琳交由黄父抚养，但由于「感受不到父亲的关心」，黄晓琳后来转而跟随余女士一同生活。为了打消和黄父多年的隔阂，2022年黄晓琳进行了亲子鉴定，证实她和抚养自己长大的黄父、余女士均没有血缘关系。「就像是天塌了。」黄晓琳因此患上了抑郁症，报警后每天打电话询问寻亲进展。「我要搞清楚，到底出了甚么事。」

2025年4月，被朱女士抚养长大的李慧，接到派出所的电话，「说有人怀疑当年在医院被抱错孩子，通知我配合做DNA检测。」结果显示，朱女士才是黄晓琳的亲生母亲；黄父、余女士则是李慧的亲生父母。知道真相后，李慧和黄晓琳第一次见面，她还惊讶地发现，自己和黄晓琳以及亲生父母的住处，彼此相距不过四、五公里。黄父得知找到亲生女儿的消息后，突发脑出血入院。

黄晓琳知真相患抑郁

李慧与黄晓琳随后向法院状告清远市人民医院，认为当年工作疏忽致使两人错抱，诉求赔偿精神损害抚慰金、治疗费、律师费等相关损失，总额260万元。其中，李慧主张赡养支出、家庭相关损失共计141万多，该案将于8月13日开庭审理。对此，清远市人民医院党办一名工作人员接受查询时，未披露此前医院内部的调查情况，但表示「事情已经过去30多年了，要等法院判决才知道」。