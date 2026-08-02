南海冲突︱《解放军报》文章引毛词批菲律宾 「小小寰球，有几只苍蝇碰壁」

中菲两国上月再于南海爆发冲突，让区域局势再度紧张。《解放军报》周日（2日）刊发「钧声」署名文章《中方加强黄岩岛管控合法合理》，内文引用已故中共领袖毛泽东词句，批菲律宾是「小小寰球，有几个苍蝇碰壁」。

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文章先指，菲律宾近期在中国领土黄岩岛划设所谓「领海基线」，妄图为2016年那场非法仲裁「续命」，并掀起新一轮煽动炒作。此种充满挑衅意味的恶劣行径，严重侵犯中国领土主权，严重违反《联合国宪章》及《联合国海洋法公约》等国际法，再度暴露出一些菲律宾政客不断生事、搅乱南海的丑陋面目。

菲律宾指中方向菲方公务船射水砲，中方指菲方船只侵闯中国海域操作正当合法。 菲律宾海岸防卫队

中菲双方人员再在南海仁爱礁爆发冲突。菲律宾海军FB

中国海警船在黄岩岛附近训练。

菲律宾「平民」在黄岩岛附近水域放浮标。 美联社

批菲国政客不断生事

8月1日，中国人民解放军南部战区位黄岩岛领海、领空及周边海空域组织海空联合演训，是针对当前南海局势及个别域内国家破坏地区和平稳定的必要行动。

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文章称，一些菲律宾政客为个人肮脏私欲，公然违反《南海各方行为宣言》，屡次三番背弃既有共识。从四处鼓噪非法「南海仲裁案裁决」，到炮制出台所谓「海洋区域法」企图以国内立法形式固化所谓「裁决」；从单方面提交涉南海外大陆架划界案，到频繁派遣船只冲闯黄岩岛、怂恿渔船到黄岩岛潟湖非法作业……菲方频繁地滋事滋事，严重侵犯中方领土和主要力量。

菲国97前从提未黄岩岛领土要求

文章再强调，黄岩岛是中国固有领土。中国对黄岩岛的主权，历史经纬清晰可辨，法理依据铁证如山。菲律宾的领土范围已由一系列国际条约所确定，黄岩岛从来不在其中。菲方也曾多次公开承认这一点，在1997年之前从未对黄岩岛属于中国提出异议，从未对黄岩岛提出领土要求。

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这次菲律宾划设所谓「领海基线」，完全是图穷匕见后的又一次无理取闹。其妄图用一番非法无效的操弄，窜改黄岩岛的主权归属。



文章最后写道：「小小寰球，有几只苍蝇碰壁。我们要奉劝菲方尽早迷途知返，恪守迄今对中方作出的各项承诺，为稳定双边关系作出切实努力。同时，我们也要严正警告那些企图在南海搅乱生事、兴风作浪的势力，在维护南海和平稳定的问题上，中方「工具箱」里的选项丰富而有力。任何危害中国主权、安全、发展利益的险恶图谋，都将遭到坚决回应和迎头痛击。」



「小小寰球，有几个苍蝇碰壁」出自毛泽东于1963年1月9日作的《满江红·和郭沫若同志》。诗词中的「几个苍蝇」是一个比喻，并没有指代具体确切的数字。