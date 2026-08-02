无麻醉割包皮︱24岁沪男网上睇教学DIY 医生抢救：随时终身不举

网络教学切勿乱信，更何况是外科手术。据内媒《南方都市报》报道，上海市第十人民医院近日接获一宗极度危险的罕见病例。一名24岁青年因长期受包皮过长困扰，竟误信网络论坛的「教学」，在完全没有麻醉及消毒的情况下，在家中以家用剪刀自行「DIY割包皮」。结果一刀剪下引发剧痛及大出血，流失近400毫升鲜血，最终要捂着裤裆冲往急症室求救，幸经抢救后保住「命根」。

狂喷血近400ml

据接诊的泌尿外科医生描述，该名青年当时踉跄步入急症室，捂着裤裆的手指缝不断有血珠渗出，全身因剧痛及失血而颤抖，虚弱地向医生求救：「我刚才自己在家剪了包皮……流了好多血根本止不住……」

六旬汉植入17.5cm阴茎假体。 示意图/unsplash

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医生检查发现，青年的内外裤早已被鲜血完全浸红，伤口周围满布血块。医疗团队立即展开紧急清创及缝合手术，并注射破伤风针。据估算，男子总出血量高达300至400毫升，幸好送院及时，留院观察两天后已顺利出院。

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医生：随时休克死亡

事件曝光后，大批网民震惊直呼该青年「是个狠人」。事实上，内地近年屡生同类事件，曾有12岁男童用棉线自行割包皮致鲜血直流。

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医生严正警告，这类自行操作暗藏致命风险。使用未经消毒的日常器械极易引发严重感染；非专业的剪切更随时误伤龟头及系带等关键组织，造成永久性性功能障碍。若大出血处置不及时，更会诱发失血性休克危及生命。医生呼吁市民如有包皮或泌尿问题，必须前往正规医院寻求专业评估及治疗，切勿自行「下狠手」。