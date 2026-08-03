瑞幸咖啡｜店员直喷忌廉入口玩出祸 「吃饱喝足下班」影片惹议｜有片

人气连锁咖啡品牌「瑞幸咖啡」爆出严重食品衞生风波。近日，网上疯传一段影片，显示两名身穿瑞幸制服的员工在店内嬉戏打闹，其间竟直接用店内制作饮品的「奶油发泡器」（俗称忌廉枪）向对方口中喷射忌廉。



影片附上「吃饱喝足再下班」的字眼，随即引发网民强烈谴责，直指其行为极度不衞生。瑞幸官方客服周日（8月2日）回应称，已接获相关举报并转交相关部门核查，若情况属实将对涉事人员进行严肃处罚。

遭批不衞生发布者急删帐号

流传影片显示，两名身穿瑞幸工作服的女员工在操作台前对镜头嬉戏，其中一人手持忌廉发泡器，直接将忌廉喷入另一人嘴里，两人更对镜头做「胜利手势」。

相关新闻：成都食安｜火锅店回收「口水油」熬制锅底出售 5被告分囚半年至5年罚款¥52.5万

影片曝光后，大批网民怒斥身为餐饮业从业员，如此行为完全无视食品安全与衞生指引。迫于舆论压力，发布该影片的社交帐号已于2日清晨迅速注销。据网民透露，涉事分店位于山东济南。

官方：行为违规属实将重罚

涉事分店的工作人员接受内媒查询时表示，目前门市仍维持正常营业，但直言店员直接用奶油枪对嘴喷属于「违规行为」，即使下班后亦不允许。

瑞幸官方客服则向《第一帮帮团》等媒体表示，客服中心已接收相关图片及影像材料，并已上报至相关部门与涉事分店对接处理。官方强调，若调查核实涉事员工存在器具入口等违规操作，将严肃处罚，绝不姑息。