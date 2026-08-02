湖南公职人员涉因车位纠纷暴力毁地锁 官方通报将严肃处理｜有片

湖南衡阳一名公职人员因停车位地锁阻碍，以脚踹、徒手掰扯方式毁坏他人地锁，过程被监控镜头拍下并在网络流传。衡阳市发改委及祁东县政府已组成联合调查组，表示将严肃处理涉事公职人员的不当行为。

车位产权存争议

据官方通报，涉事者朱某某为衡阳市发改委二级机构「市社会信用信息中心」工作人员，同时兼任祁东县大成商业小区业主委员会副主任。

相关新闻：上海惊现泊车神犬？ 女主人博出位放狗坐司机位惹祸︱有片

事发于7月31日下午4时许，朱某某在小区地下停车场发现有业主在车位安装地锁（此前业主委员会为车位产权与开发商肖某多次发生纠纷），为执行业委会「车位产权确定前任何人不能上锁」的规定，遂以脚踹、徒手掰扯等方式拆除地锁，其后一度取来铁棍企图进一步破坏，之后被该车位地锁安装主人欧阳某发现并制止。

警调解达和解

据上游新闻，涉事人朱某某并未正面回应事发缘由，只说：「没想到事情闹这么大，我现在在想办法找肖先生谈，不方便回答你问题。」

据悉，涉事车位产权归开发商肖某所有，已出租予欧阳某使用，地锁已安装约七八个月。肖某明确表示不接受调解，要求警方按「故意损毁财物」依法办理。

经警方调解，朱某某与欧阳某最终达成和解。衡阳市联合调查组通报表示，下一步将对朱某某的不当行为和相关问题作出严肃处理。